Resultados del sorteo de la Bonoloto del jueves 22 de octubre

Europa Press Sociedad
Publicado: jueves, 23 octubre 2025 23:53

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 23 de octubre, ha estado formada por los números 1, 6, 16, 26, 31, 33. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.107.811 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor no 22.285 de Zahara de La Sierra (Cádiz), situado en San Juan, 1.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado