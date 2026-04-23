Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del jueves 24 de abril

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 23 de abril, ha estado formada por los números 27, 8, 47, 45, 22 y 19. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.358.915,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), situada en Plaza de Catalunya, 25; en la nº 10 de Gandía (Valencia), situada en Paseo Germanías, 39 y en el Despacho Receptor no 23.720 de Peñíscola (Castellón), situado en Avenida de Valencia, 151 (Urbanización Peñismar).

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 31 de Badalona (Barcelona); en la nº 2 de Ciudad Real; en la nº 1 de Palas del Rei (Lugo), y en la nº 1 de Cullera (Valencia).