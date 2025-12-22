Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del lunes 22 de diciembre

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 22 de diciembre, ha estado formada por los números 10, 26, 28, 32, 35, 45. El número complementario es el 37 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.905.712,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 4.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 184.692,48 euro, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 69.905 de San Román (Cantabria), situado en Barrio de Corbán, 2-B.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 86 boletos acertantes, que recibirán 1.073,79 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.912 boletos acertantes, que recibirán 28,20 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 96.027 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.