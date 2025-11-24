Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del lunes 24 de noviembre

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 24 de noviembre, ha estado formada por los números 7, 21, 23, 27, 39, 45. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 3.063.839,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que recibirá 4.385.175,45 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 41.965 de La Carolina (Jaén), situado en Glorieta Derecha, 11 bajo izq.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 60.300,52 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 291 de Barcelona, situada en Llull, 189; en el Despacho Receptor número 87.615 de Vigo (Pontevedra), situado en Avda. Castrelos, 116; y en el número 87.900 también de Vigo (Pontevedra), situado en Avda. do Freixo, 38.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 159 boletos acertantes, que recibirán 568,87 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 6.945 boletos acertantes, que recibirán 19,54 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 118.555 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.