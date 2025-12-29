Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del lunes 29 de diciembre

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 29 de diciembre, ha estado formada por los números 33, 14, 07, 04, 31 y 13. El número complementario es el 46 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.235.559,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Canet de Mar (Barcelona), situada en Riera Buscarons, 47; en la número 4 de Aranjuez (Madrid), situada en Abastos, 130; y en el Despacho Receptor número 49.485 de Monforte de Lemos (Lugo), situado en Calvo Sotelo, 80-82.