Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del lunes 8 de septiembre

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 8 de septiembre, ha estado formada por los números 1, 16, 21, 29, 41, 44. El número complementario es el 36 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.156.279,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 139.348 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 41.180 de Baeza (Jaén), situado en Teniente General Gabella, 68.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 59 boletos acertantes, que recibirán 1.181 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.593 boletos acertantes, que recibirán 29 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 68.396 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.