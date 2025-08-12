Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 12 de agosto

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 12 de agosto, ha estado formada por los números 3, 5, 21, 27, 29, 46. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.562.062 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 19 de Las Palmas de Gran Canaria, situada en el Centro Comercial Las Arenas. Carretera del Rincón - local B-71-B; en la número 24 de Las Palmas De Gran Canaria, situada en Virgen de Lourdes, 4 y en el Despacho Receptor número 41.015 de Andújar (Jaén), situado en Avenida Granada, Local 1B y 2.