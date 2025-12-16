Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 16 de diciembre

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 16 de diciembre, ha estado formada por los números 2, 3, 13, 15, 31, 44. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.363.623 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Arévalo (Ávila) situada en Teso Nuevo, 1; en la número 2 de Sueca (Valencia), situada en Valencia, 41 y en la número 9 de Pontevedra, situada en Peregrina, 29- Bajo.