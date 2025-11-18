Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 18 de noviembre

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 18 de noviembre, ha estado formada por los números 5, 16, 24, 28, 35, 42. El número complementario es el 8 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.497.139,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 76.297 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 108 de Sevilla situada en Francisco de Ariño, 4 L-E-2 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 93 boletos acertantes, que recibirán 820 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.070 boletos acertantes, que recibirán 23 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 90.186 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.