Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del martes 22 de abril

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 21 de abril, ha estado formada por los números 23, 46, 21, 25, 31 y 1. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 3.303.792,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 50.465 de Nerja (Málaga), situado en Pl. de la Ermita, 25.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Santoña (Cantabria) situada en Cervantes, 5; en la nº 2 de Paracuellos del Jarama (Madrid), situada en C.C. "Miramadrid" Avda. Juan Pablo II s/n. y en el Despacho Receptor nº 53.910 de Mula (Murcia), situado en Avda. de los Mártires, 24.