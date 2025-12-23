Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del martes 23 de diciembre

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 23 de diciembre, ha estado formada por los números 30, 33, 22, 14, 11, 37. El número complementario es el 03 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 3.497.945,00 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 4.800.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor número 31.060 de Carrascosa del Campo (Cuenca), situado en Cuenca, 14, y en la Administración de Loterías número 1 de Coslada (Madrid), situada en Plaza Doctor Marañón, 9.