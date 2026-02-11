Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del miércoles 11 de febrero

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 11 de febrero, ha estado formada por los números 2, 25, 32, 36, 39, 44. El número complementario es el 38 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 3.058.227,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que recibirá 2.681.354,10 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 67.370 de Los Naranjeros (Santa Cruz de Tenerife), situado en Gral. Del Norte, 334.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen cinco boletos acertantes, que recibirán 39.319,78 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 39 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona); en la número 15 de Palencia; en la número 12 de Valencia; en la número 10 de Zamora y en el Despacho Receptor número 64.150 de Béjar (Salamanca).
De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 86 boletos acertantes, que recibirán 1.143,02 euros.
De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.257 boletos acertantes, que recibirán 28,05 euros.
De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 98.302 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.