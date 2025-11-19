Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del miércoles 12 de noviembre

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 19 de noviembre, ha estado formada por los números 15, 11, 29, 42, 19, 43. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.768.919,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.200.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 486 de Madrid situada en Sierra de Alquife, 4; en el Despacho Receptor número 85.545 de Valladolid, situado en Paseo Arco de Ladrillo, 48 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.