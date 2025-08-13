Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del miércoles 13 de agosto

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 13 de agosto, ha estado formada por los números 19, 26, 33, 34, 36, 49. El número complementario es el 21 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.905.146 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 18 de Santa Coloma De Gramenet (Barcelona), situada en avenida de Santa Coloma, 13.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Hellín (Albacete); en la número 3 de Mazarrón (Murcia); en la número 23 de Getafe (Madrid) y en el Despacho Receptor número 30.635 de Santiago De Compostela (A Coruña).