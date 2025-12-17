Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del miércoles 17 de diciembre

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 17 de diciembre, ha estado formada por los números 10, 11, 13, 17, 33, 36. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.731.034 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Arévalo (Ávila) situada en Teso Nuevo, 1; en la número 2 de Sueca (Valencia), situada en Valencia, 41 y en la número 9 de Pontevedra, situada en Peregrina, 29- Bajo.