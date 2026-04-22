Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del miércoles 23 de abril

Europa Press Sociedad
Publicado: miércoles, 22 abril 2026 23:05
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MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 22 de abril, ha estado formada por los números 22, 38. 21 42, 17 y 47. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.329.027 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 5 de Écija (Sevilla), situada en C.C. "N4" Prolongación Avenida del Genil, s/n L- B26.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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