Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del miércoles 25 de febrero

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 25 de febrero, ha estado formada por los números 6, 25, 8, 5, 30, 24. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 3.289.171,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 3.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de L'Ametlla del Vallés (Barcelona), situada en C.C. Sant Jordi. Crta. C-17 Km 27 Kiosco; en la número 30 de A Coruña, situada en Avda. de Monelos, 143; en la número 1 de San Fernando (Las Palmas), situada en Avda. Galdar-Edif. Buenavista, L-102 A-B; en la número 3 de Mazarrón (Murcia), situada en Larga, 4 y en el Despacho Receptor número 78.200 de Talavera de la Reina (Toledo), situado en General Cuesta, 15.