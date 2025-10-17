Resultados del sorteo de la Bonoloto del viernes 17 de octubre

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 17 de octubre, ha estado formada por los números 1, 6, 7, 14, 17 y 35. El número complementario es el 45 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.831.198 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor número 69.760 de Solares (Cantabria), situado en Calvo Sotelo, 50; y en el número 89.230 de Vitoria- Gasteiz (Álava), situado en Castro-Urdiales, 1.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 4 de Monforte de Lemos (Lugo), situado en Cardenal Rodrigo de Castro, 43.