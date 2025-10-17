Resultados del sorteo de la Bonoloto del viernes 17 de octubre

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 17 octubre 2025 22:55

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 17 de octubre, ha estado formada por los números 1, 6, 7, 14, 17 y 35. El número complementario es el 45 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.831.198 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor número 69.760 de Solares (Cantabria), situado en Calvo Sotelo, 50; y en el número 89.230 de Vitoria- Gasteiz (Álava), situado en Castro-Urdiales, 1.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 4 de Monforte de Lemos (Lugo), situado en Cardenal Rodrigo de Castro, 43.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

Contador