Resultados del sorteo de la Bonoloto del viernes 21 de marzo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 22 de marzo, ha estado formada por los números 37, 14, 42, 40, 12 y 07. El número complementario es el 27 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.375.705,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor no 3.225 de LA NUCIA (Alicante), situado en C.C. Monver Garden, Ctra. Benidorm-La Nucia L-3; en el no 37.120 de Granada, situado en Torre de los Abencerrajes, 1; en la Administración de Loterías no 10 de Sabadell (Barcelona), situada en Ctra. de Terrassa, 348; y en la no 18 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), situada en Av. Torrent Gornal, 1.