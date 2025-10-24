Resultados del sorteo de la Bonoloto del viernes 24 de octubre

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 24 de octubre, ha estado formada por los números 10, 12, 13, 27, 39, 47. El número complementario es el 3 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.524.989 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 8 de Alcoy (Alicante), situada en el Centro Comercial Family Cash, en carretera Valencia.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados, uno en el Despacho Receptor número 33.085 de Roses (Girona), situado en Dr. Jaume Pi i Sunyer, 21 y el otro boleto a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.