Resultados del sorteo de la 'Bonoloto' del viernes 8 de mayo

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 22:11
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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 8 de mayo, ha estado formada por los números 35, 8, 22, 5, 34 y 30. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.623.764,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº6 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) situada en Barrameda, 80; en la no 3 de Mazarrón (Murcia), situada en Larga, 4 y en el Despacho Receptor nº72.635 de Sevilla, situado en Avda. Pino Montano, 14.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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