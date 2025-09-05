Resultados del sorteo de la Bonoloto del viernes 5 de septiembre

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 5 de septiembre, ha estado formada por los números 1, 2, 10, 16, 19, 24. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.383.273 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 7.445 de Siruela (Badajoz), situado en Nuestra Señora de la Antigua, 5.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Puçol (Valencia), situada en Avenida Valencia, 7.