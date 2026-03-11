Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 11 de marzo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 11 de marzo, ha estado formada por los números 9, 20, 25, 32, 33, 34. El número complementario es el 49 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.941.517 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.400.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 92.872,67 euros. Han sido validados en la Administración de Loterías número 22 de Elche (Alicante), situada en Capitán Antonio Mena, 130, y en la número 7 de Colmenar Viejo (Madrid), situada en Gimialcón, 1, L-11 (Acceso por Paseo del Cristo, 7).

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 90 boletos acertantes, que recibirán 1.031,92 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.007 boletos acertantes, que recibirán 27,82 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 98.739 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.