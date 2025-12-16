Resultados del sorteo de 'Euromillones' del martes 16 de diciembre

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 16 de diciembre, ha estado formada por los números 14, 16, 40, 41, 44. Las estrellas son 2 y 10. La recaudación ha ascendido a 37.462.141,20 euros.
En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.
En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría.
Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría podría ganar de euros.
El boleto acertante, con código WHM36806, ha sido validado en el Despacho Receptor número 40.125 de Biescas (Huesca), situado en Mayor.