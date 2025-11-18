Resultados del sorteo del 'Euromillones' del martes 18 de noviembre

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 18 de noviembre, ha estado formada por los números 2, 4, 15, 21, 48. Las estrellas son 6 y 12. La recaudación ha ascendido a 56.159.351,60 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Gernika (Bizkaia), situada en Artecalle, 5 y en la número 6 de Pamplona (Navarra), situada en Avda. Carlos III, 55.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 150 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de BOIRO (A Coruña), situada en Doctor Santos Mieites, 21.