Resultados del sorteo del 'Euromillones' del martes 25 de noviembre

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 25 de noviembre, ha estado formada por los números 11, 35, 44, 17, 6. Las estrellas son 7 y 3. La recaudación ha ascendido a 60.116.025,20 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

En España existen diez boletos acertantes de Cuarta Categoría (cuatro + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 178 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor número 32.640 de Orihuela (Alicante), situado en Ctra. Torrevieja-Cartagena, km 6.