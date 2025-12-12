Resultados del sorteo de 'Euromillones' del viernes 12 de diciembre

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 12 de diciembre, ha estado formada por los números 30, 7, 25, 41 y 37. Las estrellas son 11 y 5. La recaudación ha ascendido a 50.402.215,60 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría que ha sido validado en Irlanda.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría que ha sido validado en el Despacho Receptor número 92.505 de Zaragoza, situado en Pascuala Peire, 7.

En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.

El boleto acertante de El Millón, con código WJM56128, ha sido validado en el Despacho Receptor número 64.130 de Castellanos de Moriscos (Salamanca), situado en Plaza Mayor, 7.