Resultados del sorteo de 'Euromillones' del viernes 23 de enero

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 23 enero 2026 22:52
Seguir en

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 23 de enero, ha estado formada por los números 4, 42, 5, 13 y 21. Las estrellas son 3 y 10. La recaudación ha ascendido a 61.131.622,20 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existen diecinueve boletos acertantes de Cuarta Categoría (4 + 2).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 109 millones de euros.

El boleto acertante de 'El Millón' ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Villena (Alicante), situada en Cervantes, 32.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado