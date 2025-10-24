Resultados del sorteo del 'Euromillones' del viernes 24 de octubre

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 24 de octubre, ha estado formada por los números 25, 8, 45, 7 y 31. Las estrellas son 12 y 7. La recaudación ha ascendido a 52.570.914,00 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

En España existen tres boletos acertantes de Tercera Categoría.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 62 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón, con código TZJ61385, ha sido validado en la Administración de Loterías número 6 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), situada en el Centro Comercial Hipercor Padre Huidobro.