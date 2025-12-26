Resultados del sorteo de 'Euromillones' del viernes 26 de diciembre

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 26 de diciembre, ha estado formada por los números 22, 32, 48, 12 y 36. Las estrellas son 3 y 4. La recaudación ha ascendido a 50.376.026,80 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy existe un único boleto acertante de Primera Categoría que ha sido validado en España, en el despacho receptor número 66.455 de Mondragón (Guipúzcoa), situado en el centro comercial Eroski, del barrio Musakola.
Cabe enmarcar que en España también se ha dado un boleto acertante de Segunda Categoría que ha sido validado en la Administración de Loterías número 4 de León, situada Santa Clara, 2.
En concreto, el boleto acertante de El Millón, con código WPX39992, ha sido validado en la Administración de Loterías número 35 de Málaga, situada en Duque de Rivas, 2.
En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.