Resultados del sorteo de Euromillones del viernes 26 de septiembre

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 26 de septiembre, ha estado formada por los números 25, 17, 04, 44 y 28. Las estrellas son 11 y 05. La recaudación ha ascendido a 88.232.093,40 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría, que ha sido validado en Bélgica.
En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría, que han sido validados en el Despacho Receptor número 44.785 de Arrecife (Las Palmas), situado en Carlos V, 1, y en el número 67.290 de San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), situado en Cmo. Hornera, Resd. Campus 2a fase, L-3.
En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.
El boleto acertante de El Millón, con código TGX72405, ha sido validado en el Despacho Receptor número 51.345 de Málaga, situado en Barlovento, 2.