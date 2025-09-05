Resultados del sorteo de Euromillones del viernes 5 de septiembre

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 5 de septiembre, ha estado formada por los números 30, 27, 41, 31 y 43. Las estrellas son 5 y 8. La recaudación ha ascendido a 57.006.316,40 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy existe un único boleto acertante de Primera Categoría que ha sido validado en ESPAÑA, en la Administración de Loterías número 1 de Tarazona (Zaragoza), situada en Fueros de Aragón, 8.
En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría que ha sido validado en el Despacho Receptor número 94.400 de Madrid, situado en Avenida Rafael Finat, 10.
En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.
El boleto acertante de El Millón, con código SSZ98350, ha sido validado en el Despacho Receptor número 24.145 de Benicàssim (Castellón), situada en Santo Tomás, 19.