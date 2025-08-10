Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 10 de agosto

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 10 de agosto de 2025, ha estado formada por los números 34, 51, 06, 28 y 25. El número clave (reintegro) ha sido el 9. La recaudación del sorteo ascendió a 3.642.006,00 euros.
De Primera Categoría no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 9.800.000,00 euros.
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría, el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior.