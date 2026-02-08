Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 8 de febrero

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 8 de febrero de 2026, ha estado formada por los números 3, 25, 16, 42, 41. El número clave (reintegro) ha sido el 9. La recaudación del sorteo ascendió a 3.963.915 euros.

De Primera Categoría (cinco aciertos más uno) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el despacho receptor número 21.170 de Cádiz, situado en calle Sorolla, 19; y en el número 42.090 de Jerez de la Frontera (Cádiz), situado en la calle Ana Parrilla (Manzana 1, bajo, local 3).

De Segunda Categoría (cinco aciertos más cero) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 18 de Getafe (Madrid), situada en Madrid, 74; y en el Despacho Receptor número 48.275 de Quel (La Rioja), situado en Plaza del Rey s/n.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo se pondrá en juego un fondo garantizado de 4.500.000 euros para los acertantes de Primera Categoría.