Resultados del sorteo de la Primitiva del jueves 16 de octubre

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 16 de octubre, ha estado formada por los números 13, 34, 02, 19, 04 y 07. El número complementario es el 17, el reintegro el 6 y el Joker, 0269670. La recaudación ha ascendido a 10.889.802,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 18.200.000,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de Portugalete (Vizcaya), en la número 1 de El Viso Del Alcor (Sevilla), en la número 3 de San Juan De Aznalfarache (Sevilla) y en el Despacho Receptor número 50.605 de Alhaurín de La Torre (Málaga).

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Las Pedroñeras (Cuenca), en la número 16 de Valladolid, en la número 1 de Morazarzal (Madrid) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.