Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del jueves 18 de diciembre

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 18 de diciembre, ha estado formada por los números 12, 27, 43, 21, 23 y 08. El número complementario es el 47, el reintegro el 2 y el Joker, 1807401. La recaudación ha ascendido a 11.871.479,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 62.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 4 de Ronda (Málaga), situada en Molino, 1.

De Segunda Categoría existen once boletos acertantes.