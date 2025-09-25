Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del jueves 25 de septiembre

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 25 de septiembre, ha estado formada por los números 06, 14, 29, 38, 33 y 28. El número complementario es el 25, el reintegro el 1 y el Joker, 9227621. La recaudación ha ascendido a 10.267.073,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial ni de Primera Categoría, por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 15 de Jaén, en la número 3 de Torrelavega (Cantabria), en la número 205 de Madrid, en la número 3 de Alcalá de Henares (Madrid) y en el Despacho Receptor número 58.275 de Langreo (Asturias).