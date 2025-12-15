Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del lunes 15 de diciembre

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 15 de diciembre, ha estado formada por los números 14, 27, 25, 8, 31 y 36. El número complementario es el 39, el reintegro el 1 y el Joker, 3848537. La recaudación ha ascendido a 6.955.414,00 euros.

En el sorteo de 'La Primitiva' de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de 'La Primitiva', donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 61.500.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 6 de Coslada (Madrid), situada en Avda. de Berlín, 8 L-4; en el Despacho Receptor número 39.030 de Palos de la Frontera (Huelva), situado en Cristóbal Colón, 22 y en el número 67.400 de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), situado en Príncipes de España, 77.