Una revisión de hongos descomponedores de madera revela nuevas especies y claves sobre su distribución global

Fotografía del holotipo de Hyphodermella salcedoae, una de las nuevas especies descritas de El Hierro. - MARGARITA DUEÑAS | RJB-CSIC

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Científicas del Real Jardín Botánico-CSIC (RJB-CSIC) han llevado a cabo un estudio sobre el género de hongos corticioides Hyphodermella, descomponedores de la madera. Según ha informado este lunes la institución, éste ha permitido descubrir nuevas especies, redefinir sus límites y avanzar en el conocimiento sobre su distribución geográfica.

Para llevarlo a cabo, las expertas han analizado 49 especímenes de diferentes herbarios del mundo y se han obtenido 234 nuevas secuencias de cuatro marcadores: ITS, LSU, RPB1 y RPB2. A partir de ahí, han confirmado entre otras cosas que Hyphodermella corrugata, considerada una especie cosmopolita, es en realidad un complejo de especies con áreas de distribución.

Dos de las especies descritas en este trabajo, Hyphodermella ryvardenii de Colombia y norte de Argentina e Hyphodermella paulusiae de Australia y Nueva Zelanda, habían sido identificadas como Hyphodermella corrugat. La tercera de estas especies, Hyphodermella salcedoae, fue recolectada en la isla de El Hierro durante los estudios que las autoras habían llevado a cabo en Macaronesia sobre hongos corticioides.

"También hemos podido confirmar que Hyphodermella corrugata, originalmente descrita en Europa, es muy abundante en la Patagonia chilena, probablemente debido a introducciones humanas asociadas al transporte de madera", ha explicado Margarita Dueñas, del RJB-CSIC, una de las investigadoras de este estudio.

La investigación, que acaba de ser publicada en la revista MycoKeys, también determina que cinco especies descritas recientemente, que carecían de los caracteres diagnósticos del género, no corresponden a Hyphodermella, sino a otros géneros diferentes.

De acuerdo con el RJB-CSIC, este estudio pone de relieve la importancia de las revisiones taxonómicas basadas en enfoques integradores para comprender la biodiversidad fúngica. Por esta parte, las autoras han subrayado que "una buena parte de la diversidad aún por descubrir y describir se encuentra conservada en las colecciones científicas a la espera de ser descubierta utilizando para ello nuevas herramientas y perspectivas".