El Rey Felipe VI preside la inauguración del nuevo campus del Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid. - IEB

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha presidido este miércoles la inauguración del nuevo campus del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) en el distrito de Moncloa - Aravaca de Madrid en una ceremonia en la que también ha hecho entrega de nueve Becas al Honor. Tras ello, ha recorrido los espacios más emblemáticos del campus.

De acuerdo con el IEB, ha sido recibido por el Presidente de Honor del IEB, José Ramón Álvarez-Rendueles; el Presidente del IEB, Francisco Javier Ramos Gascón y el Director de la institución, Álvaro Martínez-Echevarría.

En este marco, Gascón ha expresado su más profunda gratitud al monarca, tanto a título personal como en nombre de todos los miembros de la institución. Asimismo, ha destacado el honor que supone contar con la presencia de Su Majestad, subrayando que su participación "eleva esta cita al más alto grado de solemnidad".

Con este nuevo campus, el IEB quiere seguir contribuyendo a fomentar el prestigio de la formación española en el mundo con una "combinación" de la herencia de la estética de algunas universidades de la IVY LEAGUE norteamericana con las que el IEB tiene alianzas académicas "con la modernidad del siglo XXI: funcional, aséptico y con una infraestructura tecnológica de vanguardia".

Al respecto, Martínez-Echevarría ha remarcado durante su intervención en el acto que, para la institución, la arquitectura clásica refleja la expresión estética de su filosofía y de sus valores.

"Queremos que se evidencie el humanismo y la tradición. A su vez, con el carácter contemporáneo del interior de las construcciones, se pretende demostrar el espíritu innovador del IEB. Mantenemos esa educación de vanguardia demostrada en 36 años, que se manifiesta en una arquitectura interior que responde a los desafíos de la vida urbana en el siglo XXI focalizados en la funcionalidad y la innovación", ha destacado.

EL TALENTO Y EL COMPROMISO, CRITERIOS DECISIVOS

Con la entrega de las Becas al Honor, la institución promueve la excelencia académica y la cualificación de jóvenes profesionales para facilitar su acceso a estudios superiores. Tal y como explica el IEB, estas se otorgan exclusivamente sobre el mérito académico y la trayectoria profesional, "garantizando que el talento y el compromiso sean los criterios decisivos, y no la capacidad económica del candidato".

"Esta política refuerza el carácter sin ánimo de lucro del IEB: gran parte de los recursos con los que cuenta el IEB se destinan a becas con lo que se reinvierten íntegramente en la formación de los alumnos, cumpliendo así con el objetivo fundacional de la institución de impulsar la excelencia profesional y social", ha resaltdo la Jefe de Estudios de Grados del IEB, Ana Moreno.

En el acto han participado también la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant Ripoll; el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama; entre otros representantes institucionales y empresariales.