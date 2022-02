Ribera ve "capital" que la población rural no sienta que es "de segunda" con inversión, recursos y gratificaciones

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, considera un asunto "capital" que las personas que viven en entornos rurales no sigan sintiendo que son ciudadanos "de segunda" para lo que hace falta revertir el desequilibrio de la España "no vaciada" a través de una "lluvia fina" de inversiones, recursos, gratificaciones que deben mantenerse muchos años.

Durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados para responder a la interpelación urgente del grupo parlamentario Vox sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para acabar con la despoblación en España, la vicepresidenta tercera ha explicado las medidas puestas en marcha en esta materia, como la Estrategia Nacional contra el Reto Demográfico que incluye 130 medidas y los presupuestos destinados a este entorno a través del Plan de Recuperación.

Así, ha cifrado en más de 10.000 millones de euros el importe destinado a municipios de menos de 5.000 habitantes en este año frente a una cantidad equivalente en los diez años anteriores, desde 2011. Ribera ha asegurado que desde que en 2018 el Gobierno asumió el "compromiso incumplido" por el anterior gobierno de Rajoy de poner en marcha una política de Estado contra la despoblación se ha avanzado "mucho".

Ribera ha citado la puesta en marcha medidas para fomentar la conectividad de Internet y telefonía, la mejora de la movilidad y movilidad sostenible la electrificación energética del transporte con un plus para los vecinos del ámbito rural; mantener los servicios en los municipios; mejorar el sistema fiscal y la financiación de los recursos públicos como la atención sanitaria y la educación infantil; el mantenimiento en buen estado de los cuarteles de la Guardia Civil o el acceso a la educación superior a municipios de menos de 5.000 habitantes a través de la UNED.

Asimismo, ha defendido que el Ministerio trabaja para mantener los servicios públicos, como las farmacias, las oficinas bancarias, de correos, oficinas municipales de justicia o restauración de mercados municipales, así como un apoyo especial que incluye gratificaciones a quienes quieran vivir en el mundo rural en el marco del Plan Estatal de Vivienda.

A su juicio, es necesario para acabar contra la despoblación consensos y responsabilidad institucional para realizar un diagnóstico serio sobre cómo aportar oportunidades y que los servicios a las personas mayores, las mujeres, los niños, "de verdad existan en todo el territorio".

Ribera se ha dirigido a la interpelante, la diputada de Vox Georgina Trías, para decirle que Vox no habla de despoblación, servicios, falta de oportunidades, sino que llega a "ridiculizar hasta el bochorno" la situación en la que viven muchos millones de españoles. Por el contrario, ha añadido que el Gobierno sí habla de garantizar la igualdad de todas las personas vivan donde vivan de generar oportunidades y mejorar la calidad de vida, respetando las características locales de cada uno de los territorios, pero pensando, sobre todo, en la calidad de vida de las personas, especialmente de las más vulnerables.

A su juicio el problema "no se resuelve" eliminando impuestos a la elite más rica, ni con "soflamas" sobre cuántos niños debe tener cada mujer, con independencia de las oportunidades de empleo, sus decisiones sobre donde y como quiere vivir porque la "España interior no necesita populismos" sino acción, recursos, participación institucional, respeto por las personas y garantizar servicios para todos".

En definitiva, la ministra contra el Reto Demográfico ha observado que los desafíos demográficos no son la causa sino la consecuencia de un modelo desequilibrado que es necesario corregir y, aunque la pandemia ha golpeado "durísimo" permite "reorientar" la recuperación con visión institucional y atender a la demanda social de "facilitar la eliminación de esa brecha de los españoles que viven en la España interior y los que viven en la España metropolitana".

NATALIDAD PARA VERTEBRAR

Por su parte, Georgina Trías ha cuestionado la política del "PP y del PSOE" contra la despoblación y ha reclamado que la repoblación a través de políticas de natalidad en la España rural es "crucial para garantizar la vertebración" del país.

No obstante, le ha dicho a Ribera que el Ministerio que representa "no va a solucionar este problema porque no es más que una sucursal de la elites globalistas que quieren imponer conceptos como la transición ecológica, las estrategias globales, la resiliencia y los objetivos de desarrollo sostenible: máscaras buenistas de la perversa agenda 2030".

Así, ha manifestado que el modelo que propone Vox es dar "otra vida" a niños, jóvenes, mayores que deben recuperar la soberanía nacional, defender su estilo de vida, costumbres, tradiciones, historia, raíces y fronteras. A ese respecto, ha reclamado también un cambio en la industria y el sistema de producción para que sea "soberano" con el fin de evitar el sometimiento a la competencia desleal de terceros. Trías ha reclamado "todas las medidas necesarias" para que empresas puedan establecerse en los pueblos como una fiscalidad favorable.

La diputada se ha dirigido a los jóvenes para pedirles que no se dejen engañar con la promesa de una "vida fácil y subvencionada" porque es un engaño para tenerles controlados y sometidos y para hacerles incapaces de construir algo por ellos mismos. Así, les ha animado a emular a españoles como Don Pelayo, Agustina de Aragón, el Cid, Teresa de Ávila, Blas de Lezo o San Juan de la Cruz para sacar la fuerza e ilusión para crear una familia. "Ilusionaos, enamoraos, no tengáis miedo a amar y a construir una familia. Enamoraos del esfuerzo y del sacrificio cuando se trata de lograr un bien mayor como es construir una familia, tener un trabajo, criar a los hijos", ha apoyado.

En ese sentido, le ha expuesto a Ribera que la solución está en dar oportunidades a los jóvenes, fomentar la natalidad y no en importar millones de inmigrantes irregulares y ha puesto de ejemplo las políticas de natalidad desarrolladas en países como Polonia o Hungría. "Dejen de presentar a la familia como instituciones opresivas y a los hijos como cargas. Últimamente ya no solo nos dicen barbaridades como que las vacas contaminan sino que los hijos contaminan y que para frenar el cambio climático la solución es tener menos hijos", ha apostillado.

Sin embargo, opina que el Gobierno representa a los dictados de las agendas supranacionales mientras que los españoles quieren comer productos de la tierra y no carne sintética; pueblos seguros llenos de familias y no de manadas de lobos y en los que castillos, murallas y templos no se caigan a trozos.

Por ello, ha pedido a Ribera "menos retórica y más palabras" y que escuche y haga caso a la gente del campo porque, en su opinión, la España "real del campo" lleva años marginada en los medios, en los platós y marginada por el Gobierno.