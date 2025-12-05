Ricardo de Querol (Cinco Días): "Nuestro interés no es otro que el de los lectores"

Foto de familia de los premios Cinco días - PRISA

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del diario 'Cinco Día's, Ricardo de Querol, considera que el diario se ha convertido en una de las mayores plataformas de información económica en español gracias a la integración de su redacción con 'El País'. "Nuestro interés no es otro que el de los lectores", ha afirmado.

Así se ha expresado Ricardo de Querol en la apertura de la XVIII edición de los Premios Cinco Días a la Innovación Empresarial, celebrada en CaixaForum de Madrid e inaugurada por la artista Laia Alcolea. También ha participado el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

El director de la cabecera de Prisa ha reafirmado algunos principios editoriales del diario económico: "Creemos en la economía de mercado y en el Estado de bienestar, creemos en la dimensión social de las compañías, creemos en las reglas del multilateralismo que hacen del mundo un lugar más seguro. Creemos en el proyecto de la Unión Europea, y en que debe jugar un papel relevante en el mundo, y deseamos que sea posible avanzar en una mayor integración política y económica".

A su juicio, "la economía española resiste todas las dificultades y crece a buen ritmo, a pesar de una situación política de gran fragmentación y elevada crispación, en la que parecen imposibles los pactos de Estado". "Si la economía sigue fuerte es, en buena parte, gracias al empuje de sus empresas, de sus directivos y de sus trabajadores, que están haciendo su parte", ha manifestado de Querol.

En su intervención, De Guindos ha explicado que "el modelo de globalización ha cambiado en favor de una mayor fragmentación". "Para la defensa de nuestros valores fundamentales Europa necesita asegurar el crecimiento", ha defendido el vicepresidente.

Los ganadores han recogido sus premios en una gala conducida por la periodista de Cadena SER, Marta González Novo. La gerente senior de fabricación aditiva de ITP Aero, María Cañas, ha recibido el premio al proyecto empresarial más innovador en el campo tecnológico; el director de marca y estrategia de LaLiga, Ángel Fernández, por el proyecto innovador en Responsabilidad Social Empresarial; y el director técnico y de innovación de Ecoembes, José Ramírez, por la acción empresarial más innovadora ligada a la Universidad. Miguel Rodríguez-Villa, cofundador y consejero delegado de Macami Biotech, ha acudido en representación de la empresa, escogida como start-up más innovadora.

El premio al directivo más innovador, que ha recaído en Manuel Manrique, presidente de Sacyr, lo ha recogido Patricia Martínez, directora de Sostenibilidad, Medioambiente e Innovación del grupo.

El jurado de los premios de este año ha estado formado por la presidenta y consejera delegada de HP para el Sur de Europa, Oriente Medio y África, Helena Herrero; el presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin; la presidenta de CEOE Internacional y vicepresidenta del Comité de Comercio de la OCDE, Marta Blanco; el director de Relaciones Institucionales del Grupo PRISA, Jorge Rivera; el director de Cinco Días y subdirector de Economía de EL PAÍS, Ricardo de Querol, y la consejera delegada de PRISA Media y vicepresidenta del Grupo PRISA, Pilar Gil. El secretario del jurado, sin voto, ha sido Pedro Zuazua, responsable de gestión de proyectos de PRISA Media.