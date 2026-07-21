La Rioja, Galicia, Navarra, Extremadura y Madrid son las comunidades autónomas más seguras de España, según Verisure

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MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja, Galicia, Navarra, Extremadura y la Comunidad de Madrid son las comunidades autónomas más seguras de España, ya que son los territorios con menor nivel de intrusiones, según el Observatorio de la Seguridad de Hogares y Negocios de Verisure.

Este estudio, elaborado a partir de un indicador que combina los datos registrados por la Central Receptora de Alarmas (CRA) de Verisure España y el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, ha demostrado que España sigue siendo un país seguro, aunque los robos se mantienen como "la principal preocupación en materia de seguridad".

Según los datos de esta investigación, en la que han participado 2.001 encuestados, tres de cada cuatro españoles considera que España sigue siendo un país seguro, pero el 71,9% sitúa los robos como su principal preocupación relacionada con la protección de su hogar. Además, el 94% considera que sentirse seguro es una prioridad.

Estos resultados cobran especial relevancia de cara al periodo vacacional, cuando aumenta la movilidad y millones de hogares permanecen vacíos durante más tiempo.

Por otro lado, Galicia refleja su solidez en materia de seguridad, ya que se mantiene, por cuarto año consecutivo, entre las comunidades como menor nivel de intrusiones. En el caso de La Rioja, la comunidad confirma la mejora sostenida que viene registrando desde 2021.

Además, Andalucía, Murcia, La Rioja, Castilla y León y Aragón registran los mayores descensos en número de intrusiones respecto al año anterior, reflejando una evolución positiva durante el último ejercicio.

ANÁLISIS PROVINCIAL

Dentro del ámbito provincial, Guadalajara, Lugo y León encabezan la clasificación de provincias con menor nivel de intrusión, seguidas por Ciudad Real y Salamanca. Estas tres provincias lideran el ranking por primera vez, situación que refleja la evolución registrada en la distribución territorial de las intrusiones durante el último año.

Asimismo, Guadalajara, Málaga, Ourense, Granada y Soria registran los mayores descensos de intrusiones en 2025 respecto al año anterior, lo que confirma una evolución especialmente positiva en distintos puntos del territorio nacional.