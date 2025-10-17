RJB-CSIC celebra su 270º aniversario con una jornada de puertas abiertas y la publicación el 15º programa de su podcast - RJB-CSIC

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) ha celebrado este viernes su 270º aniversario con miles de visitantes a una jornada de puertas abiertas, además de publicar el programa número 15 de su podcast, en el que da a conocer su trabajo, según ha informado la entidad. El RJB se fundó el 17 de octubre de 1755 por mandato real de Fernando VI.

Durante la jornada de puertas abiertas, parte de la plantilla laboral del RJB-CSIC, entre los que se encuentran integrantes de su comunidad científica, jóvenes investigadores y personal técnico, ha acompañado a las personas que lo han visitado, además de contarles la labor que realizan en sus respectivos puestos de trabajo.

Respecto al 15º episodio de 'El podcast del Jardín Botánico', que se ha publicado en coincidencia con esta celebración, cuenta con la presentación realizada por la directora María Paz Martín y está conducido por el periodista ambiental Jonathan Gil. Así, en el programa se resume la labor investigadora y técnica de las unidades del RJB-CSIC para que la ciudadanía conozca que sé realiza aquí.

Además, en este 15º programa se han querido sumar a la celebración del 270º aniversario con sus palabras y felicitaciones diversos naturalistas, divulgadores, investigadores, geógrafos, escritores o ecologistas.

Por otra parte, este fin de semana continuará con más actividades y se llevarán a cabo visitas guiadas. Así, este sábado un centenar de personas disfrutarán de 'El Jardín sale a escena', un paseo teatralizado con una duración de unos 45 minutos y en el que los visitantes estarán divididos en cinco grupos. Así, estas visitas teatralizadas las llevarán a cabo actores de Impromadrid, expertos improvisadores que se transformarán en algunos de los personajes más emblemáticos del RJB, como el arquitecto Juan de Villanueva, el botánico francés Claudio Boutelou o la investigadora botánica Elena Paunero.

Además, la semana de actividades se cerrará este domingo con visitas guiadas al Jardín tomando como referencia la exposición fotográfica 'Un paseo por el Real Jardín Botánico en imágenes' que se inauguró el pasado lunes y que está enmarcada en el programa 'Madrid Otra Mirada' que organiza el Ayuntamiento para conocer espacios y edificios emblemáticos de Madrid.

La muestra se puede visitar al aire libre en el Paseo Carlos III de Madrid hasta después de Navidades y ofrece un recorrido visual por la historia del RJB-CSIC con imágenes desde mediados del siglo XIX hasta los años setenta del siglo XX. La institución explica que el objetivo es dar a conocer la historia del Jardín como institución científica, espacio urbano y patrimonio cultural, destacando su papel en la vida madrileña y su valor como lugar de memoria colectiva.

Además, la institución afirma que con esta muestra se quiere homenajear a las personas que han dado vida al RJB en estos 270 años, desde jardineros, investigadores, docentes, hasta visitantes y ciudadanía, que a lo largo de más de dos siglos lo han convertido en un lugar de ciencia, cultura y disfrute público.