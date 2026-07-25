Robles asegura que los medios desplegados en los incendios son "suficientes" y pide "mucha precaución y prudencia"

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de la unidad militar de emergencias, Francisco Javier Marcos, ofrecen una rueda de prensa - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este sábado que los medios desplegados para hacer frente a los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila son "suficientes" y ha pedido a la población "mucha precaución y prudencia", al tiempo que ha agradecido la labor de los efectivos que trabajan en la extinción.

"Yo quiero poner en valor todo el trabajo que está haciendo muchísima gente aquí, que se están volcando y poniendo en riesgos sus vidas, con los medios que en estos momentos son suficientes y necesarios, y sobre todo con mucha precaución. No queremos generar alarma y por eso se está haciendo todo con la máxima prudencia", ha señalado la ministra en Navas del Rey (Madrid) en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press.

Robles ha subrayado que la población se está comportando de forma "modélica" y ha recalcado que las evacuaciones ordenadas responden al objetivo de "evitar riesgos". Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de la UME, la Guardia Civil, los brigadistas forestales y el resto de los servicios de emergencia, que "se están volcando" para hacer frente a los incendios.

"Los medios que hagan falta, el tiempo que haga falta", ha garantizado la ministra, que ha insistido en transmitir un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos.

Junto a ella ha comparecido el jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, que ha explicado que el dispositivo de evacuaciones se encuentra "controlado" y cuenta con todo el apoyo logístico necesario.

Además, ha trasladado un mensaje de tranquilidad y ha confiado en aprovechar la "ventana de oportunidad" existente hasta el mediodía del domingo para reforzar el operativo con más medios aéreos y unidades de intervención, de forma que, si se cumplen los objetivos previstos, "a partir del lunes la situación va a mejorar muchísimo".

El jefe de la UME ha asegurado que desconoce cuándo podrán volver a sus casas los afectados y ha recalcado que todo depende de la evolución de los trabajos de extinción. "Nos estamos anticipando a todo, con lo cual calma", ha indicado.

Asimismo, ha indicado que los medios desplegados actualmente "son suficientes", aunque el resto de las Fuerzas Armadas permanece en alerta para intervenir de forma inmediata si la situación empeorara. En este sentido, ha explicado que no se han movilizado más efectivos porque "no hacen falta" y porque un incremento de recursos podría colapsar las rutas logísticas y dificultar el operativo.

"Imagínense lo que ha sido el movimiento de 60.000 personas por las carreteras en un terreno que en ocasiones es abrupto. Si colapsamos esa ruta es cuando verdaderamente generamos una alarma justificada y es lo que no queremos", ha apostillado.