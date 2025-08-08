RSF España rechaza "la política de expulsión sistemática" de la prensa extranjera del Sáhara Occidental

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Reporteros Sin Fronteras (RSF) España ha rechazado "la política de expulsión sistemática" de la prensa extranjera del Sáhara Occidental y sostiene que, "en las últimas décadas, más de un centenar de reporteros han sido deportados del territorio".

Así lo ha expresado RSF, que ha reiterado su "enérgica" condena a las condiciones "inhumanas que sufren los periodistas saharauis encarcelados en Marruecos".

En concreto, la organización ha destacado que, el pasado 8 de julio, las autoridades marroquíes expulsaron a la periodista asturiana Leonor Suárez; al director de 'El Faradio', Óscar Allende; y a Raúl Conde, de la organización Cantabria por el Sáhara. El grupo intentaba acceder a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, para realizar un reportaje sobre la situación de la población saharaui.

Según RSF, Leonor Suárez y su equipo buscaban reunirse con Ahmed Ettanji, fundador de Equipe Media, un colectivo de 25 periodistas saharauis que "desde 2009 documenta desde la clandestinidad las violaciones de derechos humanos, la represión política y la vida cotidiana bajo ocupación marroquí".

La organización ha asegurado que "su labor se desarrolla en condiciones extremadamente precarias: con recursos muy limitados, bajo amenazas constantes y con el riesgo permanente de detención y encarcelamiento". Además, ha agregado que Bachir Khadda, responsable del archivo de Equipe Media, lleva casi 15 años encarcelado "por su trabajo y su participación en los campamentos que se levantaron para protestar contra la situación del Sáhara en Gdeim Izik, en las inmediaciones de El Aaiún, en 2010".