RTVE y la Academia del Cine Catalán firman un acuerdo de cooperación a lo largo de 2021

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

RTVE y la Academia del Cine Catalán han suscrito un acuerdo de cooperación entre las dos entidades a lo largo del año 2021, que se iniciará en los Premios Gaudí este domingo 21 de marzo en el Auditorio del Fòrum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la Corporación pública, que ha destacado que el evento se cubrirá en los informativos y programas, a través de los diferentes canales de TVE, de las emisoras de RNE (Radio 1, Radio 5 y Radio 4) y en RTVE Digital.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el cine participado por RTVE reúne 38 nominaciones en la XIII edición de los Premios Gaudí, donde parten como favoritas 'Las niñas', de Pilar Palomero, con trece nominaciones y 'Sentimental', de Cesc Gay, con ocho.

También ha añadido que cuentan con nominaciones y están participadas por RTVE 'La boda de Rosa' de Iciar Bollain, 'No matarás' de David Victori, 'Te quiero, imbécil' de Laura Mañá, 'Uno para todos' de David Ilundain y 'Baby' de Juanma Bajo Ulloa. En el apartado de documentales, RTVE competirá con 'The Mystery of the Pink Flamingo' de Javier Polo, mientras que en la sección de película para televisión lo hará con 'El crèdit', de Joan Riedweg y Abel Folk.

RTVE ha recordado que participa anualmente en cerca de 70 largometrajes, documentales, tvmovies y películas de animación, tanto de directores consagrados como de jóvenes talentos y cine de autor. Emite, además, casi el 85% del cine español que se ve en televisión.

La Corporación apoya el Festival de San Sebastián, del que es patrocinador; Seminci de Valladolid, retransmite los Premios Goya, Forqué y Platino, y concede anualmente los premios RNE Sant Jordi de Cinematografía. Además, lanzó en abril el portal 'Somos cine' para fomentar la cultura y el cine español.