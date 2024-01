RTVE presentará sus novedades en el mercado internacional 'Content Americas' de Estados Unidos del 23 al 25 de enero

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

RTVE presentará sus novedades en la segunda edición del mercado internacional 'Content Americas' organizado por C21 International Inc., en Miami (Estados Unidos), del 23 al 25 de enero.

Así lo ha anunciado este viernes la Corporación, que ha destacado producciones como 'La Ley del Mar', 'Detective Touré', 'Salón de Té la Moderna', 'Operación Barrio Inglés', '4 estrellas' y 'Esto no es Suecia'. Lo hará el equipo comercial internacional de RTVE dirigido por María Jesús Pérez.

Entre las novedades se encuentra 'La Ley del Mar', una serie de tres capítulos protagonizada por Blanca Portillo y Luis Tosar que La 1 estrena este domingo. Basada en hechos reales, cuenta la historia del pesquero 'Francisco y Catalina' de Santa Pola, convertido en noticia en 2006 al ser el primer barco europeo en rescatar a inmigrantes subsaharianos a la deriva en aguas internacionales del Mediterráneo, a cien millas de Malta.

Por su parte, 'Operación Barrio Inglés' es un drama de suspense ambientado en la Huelva de los años 40 con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo y Aria Bedmar, Peter Vives, Rubén Cortada, Paco Tous, Juan Gea y María Morales al frente de un amplio reparto internacional.

RTVE participará en una sesión patrocinada por ICEX el 23 de enero a las 17.00, la 'Spanish Content Goldmine: In Demand Like Never Before' con sus nuevas series de prime time 'La Ley del Mar' y 'Detective Touré'. La intervención estará a cargo de Rosalía Alcubilla, ejecutiva responsable de grandes cuentas de RTVE, y contará con la presencia de directivos de otras grandes empresas españolas.