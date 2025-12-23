RTVE propone un debate electoral a ocho y un 'cara a cara' Azcón-Alegría en Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón y la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, a su llegada al partido de baloncesto de la Selección Española contra Letonia, en el Pabellón Príncipe Felipe, a 22 de febrero de 2024,- Marcos Cebrián - Europa Press

RTVE ha invitado a los ocho partidos con representación parlamentaria en Aragón (PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista (CHA), Aragón-Teruel Existe, Podemos Aragón, IU y Partido Aragonés) a participar en un debate electoral durante la próxima campaña de las elecciones que tendrán lugar el 8 de febrero.

Así lo ha anunciado este martes la Corporación pública, que ha detallado que la invitación ha sido cursada a los números uno de cada lista, a la espera que durante las fechas que marque la Junta Electoral, se formalicen las candidaturas que se presentarán a las elecciones del próximo 8 de febrero.

En relación con la fecha del debate, ha indicado que está por determinar dentro del periodo de campaña, aunque se ha propuesto el jueves 5 de febrero. Se emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Aragón y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y la plataforma gratuita RTVE Play. La señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

Por otro lado, RTVE ha ofrecido un 'cara a cara' entre los dos candidatos de los dos grupos con mayor representación en las Cortes de Aragón: Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE). En la carta de invitación remitida este lunes a los partidos por el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, RTVE "se compromete a que el tratamiento informativo del próximo proceso electoral constituya una referencia desde el punto de vista del pluralismo, la neutralidad y el más absoluto respeto a los intereses de la ciudadanía".