RTVE renueva 'MasterChef', 'El Cazador' y a José Mota y aprueba un nuevo programa con Julia Otero

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

RTVE ha aprobado este jueves, en su reunión del Consejo de Administración, las renovaciones de los programas de entretenimiento 'MasterChef', 'El Cazador', 'El comodín de La 1' y a José Mota, mientras que también ha anunciado la puesta en marcha del formato 'El día que...', que estará producido por 'LACOproductora' y presentado por Julia Otero.

En un comunicado, la corporación ha explicado que, respecto al 'talent' culinario de Shine Iberia, se ha renovado la edición 'senior' de 'MasterChef', con un formato desdoblado para su emisión en dos noches, las versiones 'Celebrity' y las ediciones especiales de Navidad.

También RTVE ha dado continuidad a los concursos 'El cazador' --con la unanimidad de todos los consejeros-- y 'El comodín de La 1', además de la contratación de un nuevo programa de entretenimiento titulado 'El día que...' con la producción de 'LACOproductora'.

Este espacio supone, además, el regreso a TVE de Julia Otero desde el año 2012, cuando se puso al frente de 'Entrevista a la carta'. Anteriormente, la locutora de Onda Cero presentó en la cadena pública programas como '3x4', 'La Luna' o 'Las cerezas'. "Hay personas que engrandecen su profesión. Bienvenida a tu casa", ha anunciado el director de Contenidos Generales de RTVE, José Pablo López, en redes sociales.

Además, el Consejo de Administración ha dado luz verde a la producción de un nuevo formato con el humorista José Mota ('José Mota Show 5G') y ha validado la contratación con las compañías 'NBC Universal' para la adquisición de los derechos de la miniserie de 'Se ha escrito un crimen', para su emisión en La 2; y se han contratado 18 largometrajes que irán destinados al segundo canal de TVE.

En este contexto, el órgano también ha aprobado la adquisición de 19 largometrajes de 'The Walt Disney C. Iberia' para La 1 y La 2; y las series de animación 'Gaby`s dollhouse' y 'The epic tales of captain underpants' para Clan.

Por último, RTVE también ha sacado adelante los presupuestos explotación y capital de RTVE, para el ejercicio de 2023; la actualización de la redacción de informativos de Torrespaña, a la empresa Telefónica Servicios Audiovisuales; y la propuesta de inicio del expediente "Remodelación e instalación de la climatización - Fase II San Cugat del Vallés".